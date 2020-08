Petition Altstadt-Wirte machen mobil und fordern ein „pro-aktives“ Entgegenkommen der Stadt Regensburg

Sophia Ramm (Kosmonaut), Karl von Jena (ANNA), Karin Griesbeck (Filmbühne), Michael Scharff (Hubertushöhe) und Tom Bockes (Banane) stehen stellvertretend für viele Gastronomen aus der Regensburger Altstadt. Foto: Ursula Hildebrand

Keine Frage, die Corona-Pandemie hat vor allem auch die Gastro-Szene schwer gebeutelt. Und noch immer haben viele Betriebe geschlossen – für Diskos, Bars und viele Kneipen ist auch noch kein Ende in Sicht. Alternativen werden gesucht. „To go“ ist plötzlich an allen Ecken möglich, Freisitzflächen werden erweitert oder gar neu geschaffen. Doch vielen Gastronomen in der Regensburger Altstadt ist das nicht genug.