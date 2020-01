Chinaseuche 40 tote Kaninchen auch im Westen von Landshut

Foto: dlpohl/123rf.com (Foto: dlpohl/123rf.com)

Grassiert jetzt auch in Landshut die Chinaseuche? Am Wochenende wurden am Stadtrand in der Nähe von Altdorf, nahe der A92-Ausfahrt Landshut West, von Spaziergängern weitere tote Tiere gefunden.