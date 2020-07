Fußball „Mit Dir zum Wir“ – der SSV Jahn startet Mitgliederaktion

Mit der Aktion „Mit Dir zum Wir. Gemeinsam #JahnSein.“ richtet sich der Jahn in den kommenden Wochen an alle Jahnfans, die ihrer Verbundenheit zum SSV künftig durch eine Mitgliedschaft sichtbar Ausdruck verleihen wollen.

Regensburg. Während der gesamten Sommer-Transferperiode (bis einschließlich 5. Oktober 2020) begrüßt der SSV also auch auf dieser Ebene wichtige „Neuzugänge“. Die neuen Mitglieder profitieren dabei wie alle langjährigen Mitglieder zukünftig auch von neu geschaffenen exklusiven Mitgliederevents und -gewinnspielen.

Während im Profifußball in der Sommer-Transferperiode klassischerweise das Hauptaugenmerk auf der Kaderplanung für die Profimannschaften liegt, richtet sich der SSV Jahn mit einer Mitgliederaktion in den kommenden Wochen verstärkt auch an alle Jahnfans, die ihre Verbundenheit zum SSV Jahn über den Abschluss einer Mitgliedschaft noch deutlicher zum Ausdruck bringen wollen. Unter dem Motto „Mit Dir zum Wir. Gemeinsam #JahnSein.“ kann jeder, der sich mit den Werten des SSV Jahn identifiziert, ganz offiziell „Jahn-Neuzugang“ werden und damit nicht nur ein deutliches Zeichen setzen, sondern auch einen aktiven Beitrag zur Entwicklung des Jahn leisten. Nicht zuletzt deshalb, weil der Mitgliedsbeitrag selbstverständlich nach wie vor zu 100 Prozent dem Jahn Nachwuchsleistungszentrum Jahnschmiede und der Entwicklung seiner Talente aus der Region zugutekommt.

„Der SSV Jahn lebt als Verein durch seine Mitglieder. Ihre Unterstützung und ihr Zusammenhalt machen ihn zur großen Jahn Familie“, meint Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg e. V.. „Gerade in herausfordernden Zeiten, wie wir alle sie in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, ist es wichtig noch näher zusammenzustehen und gemeinsam nach vorne zu blicken. Unser Jahresmotto ‚Jahn sein‘ liefert daher auch den passenden Ansatz für diese Mitgliederaktion. Mit Dir zum Wir, denn nur gemeinsam machen wir den Jahn auch in diesen Zeiten noch stärker.“

Stellvertretend für alle Neu-Mitglieder werden in den kommenden Wochen immer wieder Jahnfans über die Jahn Medien präsentiert. Gleichzeitig erhält jedes neue Mitglied ab sofort ein offizielles Willkommenspaket. Sebastian Blödt, Manager Fan- & Mitgliederwesen, zu den exklusiven Vorteilen: „Wir wollen den Mitgliedern künftig mit verschiedenen Aktionen noch mehr für ihre Identifikation mit dem Jahn zurückgeben. Neben den bereits bestehenden Vorteilen, werden wir deshalb unter anderem exklusive Gewinnspiele und Mitgliederevents, wie zum Beispiel ein gemeinsames Schafkopfturnier oder eine FIFA Challenge, organisieren, sobald Veranstaltungen dieser Art wieder möglich sind. Speziell für die jungen Mitglieder haben wir außerdem viel Neues geplant und werden darüber in den nächsten Wochen noch ausführlich informieren.“

Natürlich profitieren alle Jahn-Mitglieder auch weiterhin von vielfältigen Vorteilen. Neben dem exklusiven Vorkaufsrecht bei Sonderspielen (zum Beispiel Pokalspielen) erhalten alle Mitglieder freien Eintritt zu den Heimspielen der Jahnschmiede sowie einen persönlichen Mitgliedsausweis. Darüber hinaus verfügt jedes Jahn Mitglied ab dem vollendeten 18. Lebensjahr über volles Stimm- & Mitspracherecht auf der Mitgliederversammlung des SSV Jahn Regensburg e.V.. Während im Zuge der laufenden Mitgliederaktion alle neuen Mitglieder ein spezielles Willkommenspaket erhalten, werden auch unter allen bereits bestehenden Mitgliedern 100 dieser Pakete verlost. Alle Jahn Mitglieder werden per Mail über die Teilnahmemöglichkeiten am Gewinnspiel informiert. Die monetären Vorteile im Zusammenhang mit der Jahn Mitgliedschaft mussten im Laufe des Jahres aus steuerlichen Gründen leider entfallen. Alle Hintergründe werden hier auf der Jahn Homepage erläutert.

Alle Informationen zur Jahn Mitgliedschaft werden im Internet unter www.ssv-jahn.de zu-sammengefasst.