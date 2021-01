Marihuana im Auto Nächtliche Kontrolle bringt 31-Jährigen in Untersuchungshaft

Bei der Kontrolle zweier Insassen eines Opel Corsa am Donnerstagabend, 14. Januar, in Schirnding stellten Beamte der Grenzpolizei Selb fest, dass der 31-jährige Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer Marihuana bei sich hatten. Der Fahrzeuglenker flüchtete und verübte bis zu seiner Festnahme noch weitere Straftaten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof befindet er sich nun in Untersuchungshaft.

Schirnding/Landkreis Wunsiedel. Am Donnerstag, gegen 22 Uhr, gerieten die beiden aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach angereisten Männer im Rahmen der Schleierfahndung ins Visier der Selber Polizisten. Als die Fahnder die Insassen des im Fabrikweg in Schirnding abgestellten Opels genauer in Augenschein nehmen wollten, gab der 31-jährige Fahrer unvermittelt Gas um sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht nahm ein abruptes Ende, als sich das Fahrzeug am Ende des Fabrikwegs im Schnee festfuhr.

Der 35-jährige Beifahrer verließ, im Gegensatz zu seinem Begleiter, freiwillig das Auto und stellte sich den Polizisten. Der Fahrer weigerte sich jedoch vehement, auszusteigen, und biss einem der Beamten in die Hand. Beim Versuch seine Flucht fortzusetzen und sein festgefahrenes Auto aus dem Schnee zu befreien, kollidierte er mit dem Polizeifahrzeug und beschädigte dieses. Als es dem 31-Jährigen schließlich gelang weiterzufahren, verlor er nach kurzer Wegstrecke die Kontrolle über den Opel und rutschte mit diesem circaa 13 Meter eine Böschung hinab. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem verunfallten Auto befreien und flüchtete nun zu Fuß weiter. Beamte der Bundespolizei Selb, der Verkehrspolizei Hof und der Operativen Ergänzungsdienste Hof sowie ein Polizeihubschrauber unterstützten die Selber Grenzpolizisten bei der Fahndung nach dem Flüchtigen und konnten diesen einige Zeit später in einem Anwesen, zu dem er sich unbefugt Zutritt verschafft hatte, unter einer Plane versteckt, festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Fahnder Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich. Beim 35-jährigen Beifahrer stellten sie eine Kleinstmenge Marihuana sicher. Des Weiteren brachten die Recherchen ans Licht, dass der 31-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Hof übernahm die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Hof die weiteren Ermittlungen. Am Freitag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachtes eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie mehrerer Verkehrsdelikte gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.