Die Polizei ermittelt Raubüberfall war nur vorgetäuscht

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Der Raub am Montagmorgen, 24. August, in der Nähe der Commerzbank war vorgetäuscht. Der 26-jährige Weidener ist nun nicht mehr Zeuge sondern Beschuldigter in einem Strafverfahren.