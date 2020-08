Zeugen gesucht Zwei Unbekannte rauben einem 26-Jährigen in Weiden Bargeld

Am frühen Montagmorgen, 24. August, wurde einem Weidener in der Nähe der Commerzbank in Weiden von zwei unbekannten Tätern Bargeld geraubt. Das Opfer blieb bei dem Vorfall unverletzt.