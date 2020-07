Haftbefehl erlassen 32-Jähriger reist mit Crystal und Einbruchwerkzeug in die Bundesrepublik ein

Einige Gramm Crystal entdeckten Donnerstagnacht, 23. Juli, Polizeibeamte in Selb bei einer gemeinsamen Kontrolle der Grenzpolizeiinspektion Selb und der Operativen Ergänzungsdienste Hof. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen übernommen.

Selb. Gegen 23.45 Uhr kontrollierten die Polizisten den Autofahrer, der über den Grenzübergang aus dem tschechischen Asch in die Bundesrepublik einreiste. Bei der genaueren Überprüfung des Fahrzeuges entdeckten die Beamten Crystal im niedrigen zweistelligen Grammbereich und Werkzeug, das zur Begehung von Einbrüchen geeignet ist.

Die Polizisten nahmen den 32-jährigen Tschechen vorläufig fest und stellten das Rauschgift sicher. Der Mann muss sich nun wegen der illegalen Einfuhr und des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ der Richter am Amtsgericht gegen den 32-Jährigen am Freitagmittag Haftbefehl.