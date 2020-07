Hoher Sachschaden Schwerer Lkw-Unfall auf der A93 – vier Verletzte

Foto: Feuerwehr Landkreis Schwandorf

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 9.50 Uhr, blieb ein Militär-Lkw der amerikanischen Streitkräfte auf Grund eines Motorschadens auf dem Seitenstreifen der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Süden kurz nach dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald stehen. Ein 54-jähriger Deutscher, der mit seinem Sattelzug ebenfalls in Fahrtrichtung Süden unterwegs war, kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den Seitenstreifen und rammte mit der rechten Fahrzeugfront des Sattelzugs das Heck des Militär-Lkws.