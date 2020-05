Nach Wohnungsdurchsuchung Rechtmäßige Besitzer mehrere Fahrräder und Fahrradteile gesucht

Die PI Schwandorf sucht die rechtmäßigen Besitzer mehrerer Fahrräder beziehungsweise Fahrradteile.

Schwandorf. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch, 13. Mai, in Schwandorf wurden mehrere Fahrräder und Fahrradteile aufgefunden und sichergestellt. Die rechtmäßigen Besitzer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 43010 in Verbindung zu setzen.