Mutter betroffen Bedrohliche Nachrichten in sozialen Netzwerken – 14-Jähriger löst Großeinsatz in Regensburg aus

Foto: 123rf.com

Zwei Frauen erhielten am Mittwoch, 18. November, bedrohliche Nachrichten in sozialen Netzwerken. Das löste einen großen Polizeieinsatz in der Regensburger Innenstadt aus. Die Ermittlungen ergaben, dass die Mitteilungen vom 14-jährigen Sohn einer bedrohten Dame verfasst wurden.