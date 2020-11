Bedrohung Polizeieinsatz in der Regensburger Innenstadt

Foto: 123rf.com

Nachrichten in sozialen Netzwerken haben am Mittwochnachmittag, 18. November, einen Polizeieinsatz in der Regensburger Innenstadt ausgelöst. Zwei Frauen, die untereinander bekannt sind, wurden von einem noch Unbekannten über eine Social-Media-Plattform bedroht. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.