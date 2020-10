Um Hinweise wird gebeten Räuberischen Erpressung in Regensburg – die Polizei sucht nach diesem Mann

Foto: KPI Regensburg

Am Freitagabend, 18. September, wurden zwei 17-Jährige am Weinmarkt in Regensburg Opfer einer räuberischen Erpressung. Wenig später hob ein noch Unbekannter bei einer Bank am Arnulfsplatz mit einer erpressten EC-Karte unerlaubt Geld ab. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Mann mit auffälliger Kleidung.