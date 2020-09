Am Weinmarkt in Regensburg Zwei 17-Jährige wurden Opfer einer räuberischen Erpressung

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitagabend, 18. September, wurden zwei 17-Jährige am Weinmarkt in Regensburg Opfer einer räuberischen Erpressung. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht nach vier unbekannten Männern und Zeugen.