Prozess-Auftakt Angeklagter Ex-Verlobter schweigt zum Tod von Maria Baumer

Am Mittwoch, 1. Juli, war das Medienaufkommen am Landgericht Regensburg groß – der Prozess gegen den ehemaligen Verlobten von Maria Baumer ist gestartet! Angeklagt ist der 35-Jährige des Mordes aus niedrigen Beweggründen.

Regensburg. Maria Baumer verschwand am 26. Mai 2012. Am 8. September 2013 – exakt ein Jahr nach der geplanten Hochzeit – fand man die Leiche der jungen Frau aus Muschenried im Kreuther Forst bei Bernhardswald. Der heute Angeklagte, ihr damaliger Verlobter, soll Maria Baumer die Wirkstoffe Lorazepam und Tramadol verabreicht haben und im Internet unter anderem nach „der perfekte Mord“ gesucht haben. Maria Baumer sei entweder bewusstlos oder bereits tot gewesen, als man sie im Wald vergraben hat, so die Anklageschrift.

Beim Prozessauftakt am Mittwoch schwieg der Angeklagte und verfolgte die Verhandlung regungslos, aber sehr aufmerksam. Eine Reihe von Nebenklägern – Familienmitglieder von Maria Baumer – tat dies ebenso. Doch am Mittwoch wurde lediglich die Anklageschrift vorgetragen, man habe Raum für Einlassungen freigehalten, erklärte Richter Michael Hammer.

Der Prozess wird am Freitag, 3. Juli, um 9 Uhr, fortgesetzt. Insgesamt sind 32 Verhandlungstage mit 65 Zeugen und 18 Sachverständigen geplant.