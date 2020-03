In Neustadt an der Donau geklaut Aufgeflexten Tresor im Uferbereich der Naab entdeckt

Eine aufmerksame Bürgerin entdeckte am Dienstag, 3. März, gegen 12.30 Uhr, auf dem Fuß-/Radweg entlang der Naab zwischen Pielenhofen und Heitzenhofen mehrere Schriftstücke und eine Bareizahlungskarte eines Tedi-Marktes sowie im Uferbereich der Naab einen aufgeflexten Tresor.

Pielenhofen. Dieser wurde von Einsatzkräften der verständigten FF Pielenhofen und Duggendorf geborgen. Die Gegenstände konnten mittlerweile einem erst wenige Tage zurückliegenden Einbruch in einen Tedi-Markt in Neustadt an Donau zugeordnet werden.