Kripo will Unfallhergang klären In Silo verschüttet – 56-Jähriger stirbt, 23-Jähriger in kritischem Zustand

(Foto: stockcreations/123rf.com)

Mittwochmittag, 22. Januar, sind zwei Männer in Regensburg in einem Sandsilo verschüttet worden. Nachdem beide Personen zunächst gerettet und in Krankenhäuser gebracht wurden, ist der ältere in der Zwischenzeit an den Folgen des Unfalls verstorben.