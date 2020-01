Dramatischer Einsatz Aus Silo gerettet – zwei Arbeiter unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch, 22. Januar, in einem Betonwerk in Regensburg ab. Zwei Personen sind vermutlich bei Wartungsarbeiten in ein Silo gestürzt und wurden unter Tonnen von Sand begraben.