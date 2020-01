Weiterhin wird eine Zeugin gesucht In Regensburg schwerstverletzt aufgefunden – 18-Jähriger außer Lebensgefahr

Die Regensburger Polizei wurde am Sonntagvormittag, 19. Januar, zu einem Streit in der Frankenstraße gerufen. Dort trafen sie in einer Wohnung auf einen schwerstverletzten Mann und nahmen einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Verletzte befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.