Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts 18-Jähriger wurde in Regensburg schwerstverletzt aufgefunden – es besteht Lebensgefahr!

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Die Regensburger Polizei wurde am Sonntagvormittag, 19. Januar, zu einem Streit in der Frankenstraße gerufen. Dort trafen sie in einer Wohnung auf einen schwerstverletzten Mann und nahmen einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.