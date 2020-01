Die Polizei sucht Zeugen Jackendieb treibt in Regenstauf sein Unwesen

Nicht nur in der Sportanlage in der Pestalozzistraße – wie bereits gemeldet – ist es zu einem Jackendiebstahl gekommen, sondern auch in der Umkleide eines Hallenbades in der Dr.-Robert-Eckert-Straße in Regenstauf.