Die Polizei sucht Zeugen Winterjacke aus einer Umkleide geklaut

(Foto: cozyta/123rf.com)

Am Freitagabend, 17. Januar, im Zeitraum von 16.45 bis zur Feststellzeit um 20.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb eine Winterjacke im Wert von 230 Euro in der Pestalozzistraße in Regenstauf.