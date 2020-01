15.000 Euro Schaden Echte Kerzen angezündet – trockener Christbaum fängt Feuer

(Foto: Berufsfeuerwehr Regensburg)

Am Freitag, 10. Januar 2020, 21.45 Uhr, meldete eine 80-jährige Rentnerin aus dem Regensburger Stadtosten, dass ihr Weihnachtsbaum in der Wohnung lichterloh in Flammen steht.