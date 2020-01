Einsatz in Regensburg Christbaum geht in Flammen auf

(Foto: Berufsfeuerwehr Regensburg)

Am Freitag, 10. Januar, in den späten Abendstunden, kam es in Regensburg zu einem Brand, ausgelöst durch einen Christbaum. Dabei musste eine Frau durch die Feuerwehr gerettet werden.