Vorsicht beim Gassigehen Hund fraß Giftköder

Am 7. März 2020 wurde durch eine Hundebesitzerin Anzeige wegen eines Giftköders erstattet.

Taufkirchen. Ihr Labrador fraß im Waldgebiet Höllhund einen Giftköder. Zwecks genauerer Örtlichkeit können leider keine Aussagen getroffen werden. Kurze Zeit später zeigte der Hund dann Vergiftungserscheinungen, sodass sie ihn zum Tierarzt brachte. Dort wurde der Hund zum Erbrechen gebracht und der Verdacht einer Vergiftung hat sich bestätigt.

Die Ermittlungen wurde durch einen Diensthundeführer der OED Traunstein übernommen. Hundehalter werden in diesem Bereich um erhöhte Vorsicht beim „Gassigehen“ gebeten. Die sachbearbeitende Dienststelle der Polizei bittet zudem Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0861/9873-205 oder einer anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.