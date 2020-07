Polizei und Feuerwehr im Einsatz Hund im brütend heißen Auto eingesperrt

Polizei und Feuerwehr waren am Sonntag in Landshut im Einsatz, um einen im Auto eingesperrten Hund zu retten.

Landshut. Am Sonntagnachmittag (12. Juli) gegen 15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Landshut alarmiert, weil in einem in der Alten Regensburger Straße geparkten Pkw ein Hund eingesperrt sein soll. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne. Der Hund im Wagen, ein Schäferhund-Mischling, hatte kein Wasser mehr und das leicht geöffnete Fenster war mit Stoff verschlossen. „Zunächst war der Hund noch aktiv im Fahrzeug und legte sich dann aber benommen im Fußraum“, so ein Polizeisprecher.

Nachdem der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde die Feuerwehr zur Fahrzeugöffnung angefordert. Zeitgleich mit der Feuerwehr traf dann der Autobesitzer und Hundehalter, ein Mann (49) aus Sachsen-Anhalt, ein. Er zeigte sich uneinsichtig und erklärte den Polizisten, er würde „den Hund öfter bis zu zwei Stunden im Fahrzeug lassen“. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.