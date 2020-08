Badeunfall 51-jähriger Mann geht beim Schwimmen unter – Helfern gelingt Wiederbelebung

Am Samstag, 1. August, gegen 15 Uhr, befand sich ein 51-Jähriger aus Langquaid mit mehreren Freunden beim Baden am Weiher in Herrnwahlthann in Hausen. Als er in dem Weiher schwamm, ging er laut Zeugen plötzlich unter. Einer seiner Begleiter sowie eine 44-jährige Frau aus Hausen erkannten die Gefahrensituation als erste und schafften es, den Verunglückten leblos aus dem Wasser zu ziehen.