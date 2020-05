Dringender Aufruf Frau aus Ingolstadt immer noch vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Foto: Polizei

Seit Freitag, 27. März, wird Andrea Knüpfer aus Ingolstadt vermisst. Bereits am 8. und am 15. April erfolgten durch das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in diesem Zusammenhang Pressemitteilungen in Form von Fahndungsaufrufen.