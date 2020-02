Die Polizei ermittelt Unbekannte wollte Fahrausweisautomaten in die Luft sprengen

Foto: Bundespolizei

In der Nacht auf Mittwoch, 11. auf 12. Februar, hat ein Unbekannter versucht, den Fahrausweisautomaten am Bahnhaltepunkt in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries) aufzubrechen. Die Bundespolizei sucht Zeugen.