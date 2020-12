Wie geplant Neue Brücke Augsburger Straße nach elf Monaten Bauzeit fertiggestellt

Am Freitag, 4. Dezember, um 11.40 Uhr, wurde der Brückenneubau der Augsburger Straße über die Autobahn A3 wie geplant für den Verkehr freigegeben. Somit steht die wichtige Verkehrsverbindung zwischen der Gemeinde Pentling und der Stadt Regensburg wieder zur Verfügung.

Regensburg. Die alte Brücke wurde am Wochenende, 17. und 18. Januardieses Jahres, abgebrochen und seither mit 66 Metern Länge neu errichtet. So entstand unter der Brücke ausreichend Platz für den Ausbau der Fahrbahnen der A3.

Wegen der derzeitigen Witterung konnte die weiße Fahrbahnmarkierung auf der Brücke selbst noch nicht endgültig fertiggestellt werden. Auch die Arbeiten an der mit der Brücke baulich verbundenen Stützwand zwischen der A3 und der Straße Am Zieget und an der Lärmschutzwand gehen noch weiter. Die Lärmschutzwand wird planmäßig noch im Dezember fertiggestellt.

Die Autobahndirektion Südbayern dankt den Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern der Baustelle in Regensburg und Pentling für ihre Geduld, für ihr Verständnis hinsichtlich der Einschränkungen und Belastungen durch die Baustelle. Den Mitarbeitern der Baufirmen gebührt der Dank für ihren zielgerichteten Einsatz, die Brücke im vorgegebenen Zeitplan zu bauen.