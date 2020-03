Kochbuch geplant Neues Vorstandsmitglied bei den „Freunden des Brixener Altstadtfestes“

Anlässlich der vergangenen Mitgliederversammlung darf sich der Vorstand der „Brixener Freunde“ auf ein neues Gesicht mit Daniela Kronschnabl freuen. Stefanie Schmid, Präsidentin der „Brixener Freunde“ in Regensburg, beglückwünschte Kronschnabl recht herzlich zur Wahl in den Vorstand und gibt einen Überblick der anstehenden Aktivitäten.

Regensburg. Der Verein, der seit nunmehr einem Jahr in Regensburg sein Bestehen feiert, hat für 2020 große Pläne. Neben aktiver Jugendarbeit, in Form von internationalen Begegnungen zwischen Brixener und Regensburger Kindern und Jugendlichen, laufen die Planungen für ein Kochbuch mit traditionellen Spezialitäten aus Regensburg und der Partnerstadt Brixen. Dazu werden in beiden Städten Wirtsleute angesprochen, die mit Traditionsgaststätten regionale Bräuche aufrechterhalten und Speisen anbieten.

Gleichzeitig sollen aber auch besonders bedeutsame Orte, die in klassischen Reiseführern nicht zu finden sind vorgestellt werden. Hierbei sind vor allem die langjährigen Kontakte in Politik, Gastronomie und Jugendarbeit in Brixen hilfreich. Der Verein legt damit im aktuellen Jahr auch einen Schwerpunkt auf den kulturellen und kulinarischen Austausch der Partnerstädte. Bereits im vergangenen Dezember präsentierten die „Brixener Freunde“ Südtiroler Apfelstrudel und Speck im Weihnachtsdorf des BSC Regensburg.

Anlässlich des Brixener Altstadtfestes im August dieses Jahres präsentiert sich der Verein in Kooperation mit dem Stadtjugendring Regensburg als Vertreter der Jugendarbeit aus Regensburg an einem eigenen Stand. Musikalisch umrahmt, werden vor Ort in Brixen Oberpfälzer Wurstsalat, weitere Schmankerl und natürlich auch Regensburger Bier verkauft. Nach den Kommunalwahlen, die übrigens fast zeitgleich auch in Brixen stattfinden, werden wie gewohnt die beiden neu gewählten Bürgermeister für den offiziellen Fass Anstich am Stand der Regensburger angefragt. Neu in diesem Jahr ist außerdem der geplante Besuch des berühmten Brixener Wasser-Licht-Festivals im Mai. Lokale und internationale Künstler verwandeln die Stadt mit atemberaubenden Installationen in ein Gesamtkunstwerk und interpretieren historische Bauten und Kunstwerke neu.

Auch beim großen Sommerfest des Vespaclubs Regensburg, der in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert, sind die „Brixener Freunde“ mit einem kulinarischen Stand Ende Juli auf der Freizeitinsel in Bad Abbach vertreten. Anlässlich des Verbändetages des Stadtjugendrings am 27. Juni auf dem Gelände in der Ditthornstraße, wird der Verein seine Arbeit vorstellen und Mit-Mach-Stationen für Kinder und Jugendliche anbieten. Am Ende der Versammlung betont Schmid nochmals den Stellenwert des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit, insbesondere bei internationalen Aktivitäten und bedankt sich für das herausragende Engagement der Vereins- und Vorstandsmitglieder.