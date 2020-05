Tourismus Lust auf Natur, Erholung und Gesundheit – Urlaub in Bad Gögging

Unweit von Bad Gögging liegt das Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge” mit dem imposanten Donaudurchbruch und dem berühmten Kloster Weltenburg. Foto: Anton Mirwald

Ein sicheres Gefühl, Platz zum Bewegen in schöner Natur und Unterkünfte zum Wohlfühlen – das sind in diesen Zeiten wichtige Kriterien für die Urlaubswahl. Je ländlicher, desto besser. Urlaubsorte wie Bad Gögging in Niederbayern sind da genau richtig.