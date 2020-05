Das Landratsamt informiert Drei positive Testergebnisse bei den Corona-Nachtests der Firma Donautal in Bogen

Die Laborergebnisse des Nachtests bei der Firma Donautal in Bogen (Landkreis Straubing-Bogen), der am Montag bei 82 Personen durchgeführt wurde, sind am Gesundheitsamt Straubing/Straubing-Bogen eingetroffen.