Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter Weiterer Corona-Ausbruch in Seniorenheim im Landkreis Landshut

Weiterer Corona-Ausbruch in einer Senioreneinrichtung im Landkreis Landshut!

Landshut. Die Corona-Pandemie hat die Region Landshut weiter im Würgegriff: Nachdem sich in einem Seniorenheim in Adlkofen mehrere Bewohner mit SARS-CoV2 infiziert haben, ist nun auch in Vilsbiburg eine Einrichtung betroffen. In einem Pflegeheim wurde bei zwölf Bewohnern das Virus festgestellt. „Den Bewohnern geht es bislang gut, drei müssen derzeit aber in regionalen Krankenhäusern behandelt werden“, so eine Sprecherin des Landratsamts Landshut am Freitag (20. November). Insgesamt leben 74 Senioren in diesem Heim. Bei einem Termin vor Ort hat das Gesundheitsamt Landshut mit der Einrichtungsleitung weitere zielgerichtete Maßnahmen abgestimmt, um das Infektionsgeschehen eindämmen zu können. Ende November wird es voraussichtlich eine weitere Reihentestung geben.

Zwei weitere Todesfälle gibt es im Raum Landshut zu beklagen: Es handelt sich um Bewohner des Landkreises Landshut im Alter von 71 und 84 Jahren. Beide wurden stationär behandelt und sind dort ihrer Covid19-Erkrankung erlegen. Somit steigt die Zahl der bislang Verstorbenen in diesem Zusammenhang auf insgesamt 55. Die regionalen Krankenhäuser melden am Freitag insgesamt 70 Covid-Patienten: Davon werden 66 auf den Normalstationen isoliert (+ 5), vier intensivmedizinisch behandelt (unverändert).

Aktuell sind in der Region Landshut 505 laufende Infektionen bekannt – ein Minus von 29 gegenüber dem Vortag. Die Zahl der Indexfälle (alle nachgewiesenen Corona-Infektionen seit März dieses Jahr) ist auf 2.951 angestiegen (+ 37), davon gelten 2.391 (+66) als genesen, sie konnten bereits aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden.

Die 7-Tages-Inzidenz ist sowohl für die Stadt, als auch für den Landkreis Landshut noch einmal angestiegen (Quelle: Robert-Koch-Institut). Der Wert, der die Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche in Relation zur Einwohnerzahl setzt, liegt für den Landkreis Landshut aktuell bei 175,1, die Stadt bei 190,7 (Stand: 20. November, 12 Uhr – aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens kann es bei einzelnen Werten zu Verschiebungen kommen).