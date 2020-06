Gewaltausbruch in Wörth Mann mit Baseballschläger schwer im Gesicht verletzt

Zu einem heftigen Streit ist es am Sonntag in Wörth/Isar gekommen. Foto: 123rf.com

Schwere Verletzungen im Gesicht hat ein 32-Jähriger am Sonntagabend in Wörth an der Isar davongetragen, nachdem ihn ein ebenfalls 32-Jähriger mit einem Baseballschläger geschlagen hatte.