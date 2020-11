Fördergelder Über 42 Millionen Euro vom Bund für neun bayerische Hochschulen zur Personalgewinnung und -entwicklung

OTH Regensburg. Foto: Kathrin Lechl

Neun bayerische Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technische Hochschulen erhalten insgesamt rund 42,2 Millionen Euro aus der ersten Förderrunde des Bund-Länder-Programms „Personalgewinnung und -entwicklung an Fachhochschulen“. Das gab Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Donnerstag, 5. November, in München bekannt.