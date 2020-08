Unter Corona-Auflagen Steinzeitaktionstag im Tiergarten Straubing

Am Sonntag, 16. August, wird im Tiergarten Straubing erstmals wieder ein Steinzeitaktionstag stattfinden.

Straubing. Familien können an diesem Tag ab 13 Uhr vor dem jungsteinzeitlichen Bauernhaus 7000 Jahre in die Vergangenheit reisen! Der Experimentalarchäologe Lothar Breinl hat sich über viele Jahre dieselben Fertigkeiten angeeignet, die die Menschen der Jungsteinzeit aufweisen mussten, um ihren Alltag zu bestreiten. So wird er demonstrieren, wie Steinzeitklingen hergestellt werden, der steinzeitliche Bohrer funktioniert, wie man ohne Streichhölzer und Feuerzeug Feuer macht oder Jagdpfeile mit Gänsefedern bestückt. Am Ort der Veranstaltung wird darum gebeten, die Corona-Hygieneregeln einzuhalten.

Der Tiergarten Straubing bietet wieder Führungen an

Ab dem 1. September darf der Tiergarten Straubing endlich wieder Führungen anbieten. Für Kindergeburtstage, Familien- oder Betriebsausflüge, Vereinsfahrten und andere Gruppen jeglicher Art steht dann wieder die Möglichkeit für einen unterhaltsamen und vergnüglichen Spaziergang durch den Tiergarten offen.

Aufgrund der Corona-Krise funktioniert das allerdings nur mit behördlichen Einschränkungen: Tierbegegnungen und der „Blick hinter die Kulissen“ sind derzeit nicht buchbar, auch die Tierhäuser bleiben geschlossen. Die Teilnehmeranzahl bei den Führungen ist auf insgesamt 10 Personen beschränkt. Trotzdem öffnen unsere Zooführerinnen und Zooführern den Kindern mit Humor, Geschick und Einfühlungsvermögen den Blick für das Besondere an unseren Tieren: Warum fliegt der Uhu so leise? Wie hören Schlangen? Stimmt es, dass das Kamel Wasser in den Höckern hat? In Absprache mit dem Zooführer oder der Zooführerin kann natürlich auch gesondert auf das Lieblingstier des Geburtstagskindes – sofern derzeit möglich – eingegangen werden.

Kontaktdaten sowie weitere Infos sind direkt an der Tiergartenkasse oder telefonisch unter der Nummer 09421/ 944 72 222 erhältlich. Im Internet unter www.tiergarten-straubing.de kann man außerdem die „Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften“ nachlesen.