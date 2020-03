Ein Zeichen für den Umweltschutz Straubing beteiligt sich erneut an „Earth Hour“

Foto: 123rf.com

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Straubing wieder an der weltweiten Aktion „Earth Hour“ des World Wide Fund For Nature (WWF). Für eine Stunde sollen dann in der ganzen Welt buchstäblich „die Lichter ausgehen“.