Entsorgung Recyclinghof in Teublitz schließt vom 23. Dezember 2020 bis zum 9. Januar 2021

Der Recyclinghof in der Dr.-Fr.-Flick-Straße in Teublitz ist über den Jahreswechsel vom 23. Dezember 2020 bis zum 9. Januar 2021 geschlossen.

Teublitz. Letzter Anlieferungstag ist Samstag, 19. Dezember 2020, erster Öffnungstag Mittwoch, 13. Januar 2021. Anlieferungszeit ist am Mittwoch von 13 bis 15.45 Uhr (Schließzeit 16 Uhr) und am Samstag von 8 bis 11.45 Uhr (Schließzeit 12 Uhr). Anliefernde werden gebeten, so zu erscheinen, dass die angegebenen Schließzeiten eingehalten werden können. Wegen der Corona-Pandemie ist weiterhin die Personenanzahl auf dem Gelände begrenzt. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist deswegen unbedingt Folge zu leisten, um einen zügigen Ablauf zu gewährleisten. Während des Wartens auf die Einfahrt bittet die Stadt Teublitz aus Rücksichtnahme auf die umliegenden Anwohner den Fahrzeugmotor abzustellen.