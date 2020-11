Biologische Mittel im Einsatz Rattenbekämpfungsaktion in Amberg – befallene Grundstücke sind zu melden

Die im Oktober abgesagte Rattenbekämpfungsaktion im Stadtgebiet Amberg wird in der Woche von Montag bis einschließlich Freitag, 23. bis 27. November, nachgeholt. Zweimal pro Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst, wird in Amberg eine derartige Maßnahme durchgeführt, um die Zahl der lästigen Nager möglichst einzudämmen.

Amberg. Aus diesem Grund sind jedes Mal auch die Bürgerinnen und Bürger dazu verpflichtet, einen möglicherweise in ihrem Privatbereich festgestellten Rattenbefall zu melden. Ist ein Grundstück oder Gebäude betroffen, so wird es in die allgemeine Bekämpfungsaktion mit einbezogen. Meldungen nimmt das Amt für Ordnung und Umwelt der Stadt Amberg, Herrnstraße 1 bis 3, zweiter Stock, Zimmer 206/207, während des Aktionszeitraums unter der Telefonnummer 09621/ 101306 oder 101307 entgegen.

Auch wenn es nach dem Auslegen der Köder erneut zu einem Rattenbefall kommen sollte, ist das Amt unverzüglich zu verständigen. Sollte es für die Nachschau erforderlich sein, so sind den Rattenbekämpfern sämtliche Grundstücke und Gebäude zugänglich zu machen. Ebenso müssen verschlossene Behälter geöffnet, Untersuchungen erlaubt und Auskünfte erteilt werden.

Im Rahmen der Maßnahme werden ausschließlich Rattenbekämpfungsmittel verwendet, die von der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig geprüft und zugelassen sind. Dennoch haben die beauftragten Rattenbekämpfer und Grundstücksbesitzer dafür zu sorgen, dass bei dieser Aktion keinesfalls Menschen oder Tiere gefährdet beziehungsweise in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden können.