LBV lädt ein „Lebensader Fensterbach“ und Vogelbeobachtung

Foto: 123rf.com

Unsere Gewässer sind die Lebensadern unserer Landschaft. Am Sonntag, 4.Oktober, lädt die Kreisgruppe Schwandorf im Landesbund für Vogelschutz zu einem Naturerlebnis-Spaziergang ins Fensterbachtal bei Dürnsricht ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kläranlage südlich von Dürnsricht in Fensterbach.