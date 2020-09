Photovoltaikanlagen Sonnenstrom im Wasserwerk in Maxhütte-Haidhof

Ludwig Haslbeck, Vorstand der Stadtwerke, Christian Gold, Geschäftsführer der GSW, Lucia Gold, Geschäftsführerin der GSW. Foto: Jutta Schulz

Die Väter der Stadt Maxhütte-Haidhof möchten zusammen mit den Stadtwerken in den nächsten Jahren möglichst viel grünen Strom auf betriebseigenen Einrichtungen erzeugen. So wurden in den letzten Jahren die Dächer der Mittelschule sowie des städtischen Bauhofs mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Große Freiflächenanlagen wurden entlang der Autobahn A93 im Bereich des Schwarzhofs mit Genehmigung des Stadtrates errichtet.