Noch Plätze frei Kurs zu Netzarbeiten im Teichwirtschaftlichen Beispielsbetrieb Wöllershof

Foto: 123rf.com

Der Teichwirtschaftliche Beispielsbetrieb Wöllershof in Störnstein, eine Einrichtung des Bezirks Oberpfalz, bietet an zwei Terminen im März einen Kurs zum Netzflicken und zur Netzbefestigung. Am Samstag, 7. März, und am Samstag, 14. März, lernen die Kursteilnehmer jeweils von 8.30 bis 13 Uhr, diese Netzarbeiten kennen. Zu beiden Terminen sind noch Plätze frei und werden Anmeldungen entgegengenommen.