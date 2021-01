Klimaaktivismus „Fridays for Future“ zeigt wieder Präsenz – mit begrenzter Teilnehmerzahl

Foto: Michael Schäfer

Neues Jahr, gleiches Thema. Am Freitag, 22. Januar, zeigten die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ (FfF) wieder Präsenz: Deutschlandweit kam es am Freitag erneut zu Protesten der Klimagerechtigkeitsbewegung. So gingen auch in Regensburg Schülerinnen und Schüler und Studierende mit Bannern und Schildern auf die Straße und versammelten sich unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen am Dachauplatz.