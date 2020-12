Geflügelhaltung melden Sicherheitsmaßnahmen zur Geflügelpest auch im Landkreis Kelheim

Foto: chayakorn lotongkum/123rf.com

In Deutschland sind seit dem 30. Oktober mehrere Fälle der so genannten Geflügelpest bei Wildvögeln nahezu zeitgleich an der Nord- und Ostseeküste sowie in Hamburg aufgetreten. Auch in Niederbayern wurde im Landkreis Passau kürzlich bei vier Enten der Erreger der Geflügelpest nachgewiesen.