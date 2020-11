16. und 17. November Baumfällarbeiten an der Kreisstraße R14 in Undorf – kurzfristige Sperrungen

Foto: Ursula Hildebrand

Der Kreisbauhof führt gemeinsam mit einer von ihm beauftragten Fachfirma am Montag, 16. November, und Dienstag, 17. November, an der Kreisstraße R14 in Undorf in Nittendorf Baumfällarbeiten durch. Die Fläche befindet sich gegenüber dem Undorfer Bahnhof.