Natur Pflanzaktion am Roither See – Baumpaten gesucht

Der Gewittersturm im Juli richtete am Roither See erhebliche Schäden an. Foto: Feuerwehr Rosenhof-Wolfskofen

Das starke Unwetter im Juli hat am Roither See in Mintraching deutliche Spuren hinterlassen. So wurden acht große und mehrere kleinere Bäume umgeworfen, teils entwurzelt oder beschädigt. Darunter wertvolle Schattenbäume, die an heißen Sommertagen als Sonnenschutz für die Badegäste dienten.