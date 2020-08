Überprüft Badeseen im Landkreis Cham besitzen unverändert gute Wasserqualität

Foto: 123rf.com

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Cham hat 18 Badeseen und Naturbäder im Landkreis (Probenahme am 10. und 11. August) sowie das EU-Badegewässer Perlsee (Probenahme am 17. August) überprüft.