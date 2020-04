Landratsamt Regensburg Sachgebiet Gartenkultur und Landespflege gibt Gartentipps für den Monat April

Schachbrettblume, filigrane Schönheit im April. Foto: LRA/Stephanie Fleiner

Am Landratsamt Regensburg beraten die Mitarbeiter des Sachgebietes Gartenkultur und Landespflege bei allen Fragen rund um den Garten. Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen die meisten Freizeitaktivitäten wegfallen, gewinnt die Beschäftigung im eigenen Garten eine große Bedeutung. Aber auch auf dem Balkon lassen sich viele Pflanzen in Töpfen, Kisten und Balkonkästen heranziehen und sorgen so für viel Abwechslung in Zeiten der Einschränkung.