Auch von Zuhause aus Vögel zählen am Muttertagswochenende – 16. Stunde der Gartenvögel vom 8. bis zum 10. Mai

Foto: 123rf.com

Bereits zum 16. Mal heißt es Anfang Mai wieder Vögel zählen. Die diesjährige „Stunde der Gartenvögel“ findet am Wochenende vom 8. bis zum 10. Mai statt. Der LBV ruft gemeinsam mit dem NABU, seinem bundesweiten Partner, Vogelfreunde in Bayern dazu auf, eine Stunde lang Vögel in den Gärten oder auf den Balkonen zu beobachten, zu zählen und zu melden.