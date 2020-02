An der Kreisstraße R17 Fällarbeiten für den neuen Geh- und Radweg ab 7. Februar

Der Landkreis Regensburg plant, dieses Jahr einen kombinierten Geh- und Radweg an der Kreisstraße R17 von der Staatsstraße 2660 (ehemalige Bundesstraße B8) zur Ortsdurchfahrt Haag zu realisieren. Weil der neue Weg in Teilbereichen unmittelbar an einem Wald vorbeiführt, müssen im dortigen Bereich Bäume gefällt werden.

LANDKREIS REGENSBURG. Diese Arbeiten erfolgen ab Freitag, 7. Februar, bis voraussichtlich Mitte der darauffolgenden Woche. Die Maßnahme wurde vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Regensburg sowie dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg abgestimmt.



Sowohl für den Eingriff in Bereich des Waldes als auch für den Bau des kombinierten Geh- und Radweges finden Ausgleichsmaßnahmen statt.